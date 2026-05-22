„VITEŠKI MEGDAN U LAZAREVOM GRADU“ U KRUŠEVCU 6. I 7. JUNA

Kruševac će i ove godine biti domaćin popularne manifestacije Viteški Megdan u Lazarevom gradu, koju organizuje Turistička organizacija grada Kruševca, uz pokroviteljstvo Grada. Dvodnevni događaj deo je Vidovdanskih svečanosti i donosi bogat kulturni i zabavni program za sve posetioce.

Prema rečima Nikole Despotovića, direktora Turističke organizacije Kruševca, prvi dan manifestacije rezervisan je za viteške igre, srednjovekovni bazar i koncert popularne muzičke grupe Zana, dok će drugi dan biti posvećen tradicionalnom srednjovekovnom venčanju, koje je postalo prepoznatljiv deo programa.

Organizatori pozivaju građane i turiste da posete Kruševac 6. i 7. juna, uživaju u atmosferi srednjeg veka i prisustvuju bogatom programu koji podseća na istorijsko nasleđe Lazarevog grada. Turistička organizacija Kruševca će, pored Viteškog Megdana, učestvovati i u drugim događajima u okviru Vidovdanskih svečanosti, promovišući kulturnu i turističku ponudu grada.