Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije i lepše vreme, donose veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, upozorio je Automoto savez Srbije.

Zbog većeg broja motociklista i biciklista, svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje, apeluje AMSS, dodajući da je poseban oprez neophodan u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta, gde se očekuje veće prisustvo dece i pešaka.

Podsećamo, MUP Srbije do 31. maja sprovoditi VI centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Na vozače motornih vozila i iz MUP-a se apeluje da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima pojačane frekvencije pešaka, kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu. U prva četiri meseca ove godine u Srbiji su poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju.