RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI U NEDELJU 24. MAJA, BEZ VODE ĆE BITI VIŠE SELA

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži u nedelju 24.05.2026.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti naseljena mesta: Parunovac, Tekije, Kapidžija, Dobromir, Gaglovo, Novo Selo i Mali Šiljegovac.
Za korisnike kojima će u periodu izvođenja radova biti obustavljeno redovno vodosnabdevanje i do potpune stabilizacije vodosnabdevanja, biće obezbeđene stacionarne i pokretne cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:
PARUNOVAC (4 cisterne):
– 1 cisterna kod OŠ „Vladislav Savić Jan“,
– 1 cisterna kod Doma,
– 1 cisterna kod groblja,
– 1 cisterna kod crpne stanice u gornjoj zoni.