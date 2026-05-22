RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI U NEDELJU 24. MAJA, BEZ VODE ĆE BITI VIŠE SELA

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži u nedelju 24.05.2026.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti naseljena mesta: Parunovac, Tekije, Kapidžija, Dobromir, Gaglovo, Novo Selo i Mali Šiljegovac.

Za korisnike kojima će u periodu izvođenja radova biti obustavljeno redovno vodosnabdevanje i do potpune stabilizacije vodosnabdevanja, biće obezbeđene stacionarne i pokretne cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:

PARUNOVAC (4 cisterne):

– 1 cisterna kod OŠ „Vladislav Savić Jan“,

– 1 cisterna kod Doma,

– 1 cisterna kod groblja,

– 1 cisterna kod crpne stanice u gornjoj zoni.