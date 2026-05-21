NA DRUGOM EVROPSKOM PRVENSTVU U ONLAJN ŠAHU ZA LICA LIŠENA SLOBODE ŠTIĆENICI VP DOMA U KRUŠEVCU OSVOJILI SU PRVO MESTO

Štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu osvojili su prvo mesto na Drugom evropskom prvenstvu za lica lišena slobode u onlajn šahu, dok su osuđenici KPZ Beograd (Padinska skela) osvojili visoko drugo mesto, saopštilo je danas Ministarstvo pravde.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić izjavio je da je ekipa sastavljena od četiri talentovana mladića Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu ostvarila najbolji mogući rezultat u kategoriji omladinaca i da mogu da budu ponosni na svoju pobedu, kao i da uspeh ima još veću težinu ako se zna da štićenici po prvi put učestvuju na Interkontinentalnom takmičenju koje je okupilo 18 država i 44 ekipe.

„Štićenici su pokazali želju da steknu nova znanja u toj sportskoj disciplini i njihova upornost, uz podršku vaspitača, dovela ih je do pobede i na tom takmičenju. Bili su prvi na svetu u šahu na prvenstvu koje je održano 2022. godine u organizaciji Svetske šahovske federacije“.