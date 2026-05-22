AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA POKRENULA KAMPANJU POSVEĆENU SMANJENJU BRZINE I OČUVANJU ŽIVOTA

ByGoran Nikolić

maj 22, 2026

„NA PUTU DO NULE, USPORI“

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije pokrenula je kampanju „Na putu do nule, uspori“, sa ciljem podizanja svesti o značaju poštovanja ograničenja brzine i odgovornog ponašanja u saobraćaju, sa posebnim akcentom na mlade vozače i vozače sa probnom vozačkom dozvolom.

Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Upravo zato nepropisna i neprilagođena brzina predstavlja jedan od najopasnijih faktora rizika u saobraćaju, kako u Srbiji, tako i širom sveta. Podaci pokazuju da je u Republici Srbiji u poslednje tri godine u skoro polovini saobraćajnih nezgoda, odnosno u 47,5% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, kao i u 24,7% saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima, zabeležen uticaj neprilagođene ili prekoračene brzine.

Istraživanja Agencije pokazuju i da u Srbiji tek 52,8% vozača putničkih automobila poštuje ograničenje brzine u naselju, što predstavlja blagi pad u odnosu na prethodne godine. Posebno zabrinjava činjenica da je problem prekoračenja brzine najizraženiji upravo kod mladih vozača, koji često veruju da imaju potpunu kontrolu nad vozilom i situacijom u saobraćaju.

Međutim, fizika ne prašta greške. Pri brzini od 50 km/h vozilu je potrebno oko 28 metara da se zaustavi, dok je pri brzini od 100 km/h za zaustavljanje potrebna gotovo dužina fudbalskog terena. Sa povećanjem brzine, ne raste samo rizik od nastanka saobraćajne nezgode, već i težina njenih posledica.

Kroz kampanju „Na putu do nule, uspori“, koja će biti realizovana u 15 lokalnih samouprava širom Srbije, građani će imati priliku da učestvuju u interaktivnim kvizovima znanja na temu brzine u saobraćaju, osvoje bicikle i druge vredne nagrade, ali i da na „Zidu sudbine“ napišu svoja iskustva i poruke o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju.

Predstavnici Agencije, zajedno sa promoterima kampanje, razgovaraće sa mladima o rizicima brze vožnje, posledicama saobraćajnih nezgoda i značaju poštovanja saobraćajnih propisa.

Agencija za bezbednost saobraćaja posebno podseća mlade vozače sa probnom vozačkom dozvolom da je za njih ograničenje brzine na auto-putu 110 km/h, na moto-putu 90 km/h, kao i da na ostalim putevima smeju da se kreću brzinom do 90% od dozvoljene brzine za ostale vozače.

„Ograničenja brzine ne postoje da bi usporila život, već da bi sačuvala živote. Svako povećanje brzine ostavlja manje vremena za reakciju, a više prostora za tragične posledice. Zato je važno da svi učesnici u saobraćaju, a posebno mladi vozači, shvate da odgovorna vožnja nije ograničenje slobode, već pitanje lične i društvene odgovornosti“, poručili su iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Kampanja „Na putu do nule, uspori“ realizuje se kao deo širih aktivnosti Agencije usmerenih ka dostizanju vizije nula poginulih u saobraćaju, kroz edukaciju, prevenciju i podizanje svesti o značaju bezbednog ponašanja na putevima.

