PRVA NAGRADA „TIN FESTA“ ŠTIĆENICIMA VASPITNO-POPRAVNOG DOMA

maj 22, 2026

Na devetnaestom po redu Festivalu srednjoškolskog teatra “Tin Fest” predstavom “Kako sam ponovo postao normalan”, štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu osvojili su prvu nagradu.

Vaspitno-popravni dom na “Tin festu” učestvuje od 2017. godine. Predstavu “Kako sam ponovo postao normalan” režirao je Dušan Tripković, po tekstu Slobodna Simića. Učestvovalo je 5 štićenika i 4 strićenice.

Predstava je nagrađena prvim mestom vršnjačkog žirija.

Specijalnu nagradu za pedagoški rad dobio je Dušan Tripković. Nagrađeni su specijalnom nagradom za zdrav humor i za muziku. Za glumce večeri proglašeni su štićenici Š.L. i M.K. dok je štićenica R.J. nagrađena specijalnom nagradom za glumu.

Pored nagrada na TIN festu, štićenici VP doma Kruševac osvojili su nagrade i u drugim oblastima. Naime, na Drugom evropskom prvenstvu u onlajn šahu za lica lišena slobode, štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu osvojili su prvo mesto, a na međunarodnom sajmu hortikulture nagrađeni su diplomom za najbolji asortiman sezonskih cvetnica.

