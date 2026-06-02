Zainteresovani mladići i devojke koji žele da steknu vrhunsko obrazovanje, kao i sigurno zaposlenje po završetku školovanja, mogu se prijaviti do 10. jula na konkurs Vojne akademije, dok konkurs za prijem u Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu traje do 30. juna.

U drugom upisnom roku predviđen je upis 100 budućih kadeta Vojne akademije na osnovne akademske studije na sedam studijskih programa: Kopnena vojska, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, Vojnosaobraćajno inženjerstvo, Ekonomija odbrane i Protivvazduhoplovna odbrana.

Za kadete studijskih programa Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Vojnosaobraćajno inženjerstvo i Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite potrebna je diploma četvorogodišnje srednje škole tehničke struke ili gimnazije, odnosno da pohađaju četvrti razred srednje škole tehničke struke ili gimnazije.

Kandidate rođene 2004. godine ili kasnije, koji završavaju ili su završili četvorogodišnju srednju školu, čeka jedno od najkvalitetnijih obrazovanja, a po završetku – čin potporučnika i profesionalna vojna služba.

Konkursom je predviđen upis 36 učenika Vojne gimnazije – 30 za prvi i po tri učenika za prijem u drugi i treći razred Opšteg smera.

Pravo prijavljivanja, za status učenika ove vojne škole, imaju kandidati rođeni 2010. godine ili kasnije, odnosno 2009. godine ili kasnije za upis u drugi i 2008. godine ili kasnije za upis u treći razred Vojne gimnazije.

Školovanje u Vojnoj gimnaziji traje četiri godine prema nastavnom planu i programu gimnazija opšteg smera u Republici Srbiji, kome su pridruženi i specifični vojni sadržaji.

Po završetku školovanja učenici su u obavezi da nastave školovanje na Univerzitetu odbrane.

Srednja stručna vojna škola „1300 kaplara” odlična je prilika za sve koji žele zaposlenje odmah po završetku ovog nivoa obrazovanja.

Ovo je škola za mlade koji su rođeni 2010. godine ili kasnije, a u drugom upisnom roku mogućnost upisa imaće 20 učenika, koji nakon školovanja stiču čin vodnika i zaposlenje u Vojsci Srbije kao profesionalni podoficiri.

Tokom školovanja u vojnim obrazovnim ustanovama Ministarstva odbrane obezbeđeni su smeštaj, ishrana, udžbenici, uniforma, kao i mesečna novčana nadoknada.

Sve informacije o prijavi, uslovima i selekciji dostupne su ovde.