Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

NOVA PRESA ZA MULj UNAPREĐUJE RAD POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U KRUŠEVCU

ByGoran Nikolić

jun 3, 2026

Na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu završena je ugradnja savremene zavojne prese za obezvodnjavanje mulja, koja će značajno unaprediti proces obrade otpadnih voda. Nova oprema zamenila je dotrajale trakaste prese i omogućiće efikasniju dehidrataciju mulja, smanjenje operativnih troškova i pouzdaniji rad postrojenja. Ugradnja prese realizovana je u okviru projekta „Unapređenje cirkularne ekonomije u vodnim uslugama kroz obnovljive izvore energije i iskorišćavanje mulja“, uz podršku Evropske unije i međunarodnih partnera.

By Goran Nikolić

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