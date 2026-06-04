Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

„VITEŠKI MEGDAN U LAZAREVOM GRADU“, 6. I 7. JUNA

ByGoran Nikolić

jun 3, 2026

Dvodnevna manifestacija Viteški megdan u Lazarevom gradu održaće se 6. i 7. juna u okviru Vidovdanskih svečanosti I ima za cilj da sačuva sećanje na srednjovekovnu epohu i život na dvoru kneza Lazara, u vreme kada je Kruševac bio prestonica Srbije.
Osim viteškog megdana, za posetioce se, u dvodnevnom programu, svake godine organizuje i Srednjovekovni bazar, Viteški dečiji karneval i Srednjovekovno venčanje u crkvi Lazarici.Organizator je Turistička organizacija a pokrovitelj grad Kruševac.

Organizatori pozivaju građane i turiste da posete Kruševac 6. i 7. juna, uživaju u atmosferi srednjeg veka i prisustvuju bogatom programu koji podseća na istorijsko nasleđe Lazarevog grada. Turistička organizacija Kruševca će, pored Viteškog Megdana, učestvovati i u drugim događajima u okviru Vidovdanskih svečanosti, promovišući kulturnu i turističku ponudu grada.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

NOVA PRESA ZA MULj UNAPREĐUJE RAD POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U KRUŠEVCU

jun 3, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREKO 13.000 INTERVENCIJA SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE OD POČETKA GODINE

jun 3, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREDŠKOLSKA USTANOVA „NATA VELJKOVIĆ“ OBAVEŠTAVA DA NEMA LISTE ČEKANJA ZA UPIS DECE U VRTIĆ

jun 2, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

„VITEŠKI MEGDAN U LAZAREVOM GRADU“, 6. I 7. JUNA

03.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

NOVA PRESA ZA MULj UNAPREĐUJE RAD POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U KRUŠEVCU

03.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREKO 13.000 INTERVENCIJA SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE OD POČETKA GODINE

03.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREDŠKOLSKA USTANOVA „NATA VELJKOVIĆ“ OBAVEŠTAVA DA NEMA LISTE ČEKANJA ZA UPIS DECE U VRTIĆ

02.06.2026. Goran Nikolić