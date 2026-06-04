„VITEŠKI MEGDAN U LAZAREVOM GRADU“, 6. I 7. JUNA

Dvodnevna manifestacija Viteški megdan u Lazarevom gradu održaće se 6. i 7. juna u okviru Vidovdanskih svečanosti I ima za cilj da sačuva sećanje na srednjovekovnu epohu i život na dvoru kneza Lazara, u vreme kada je Kruševac bio prestonica Srbije.

Osim viteškog megdana, za posetioce se, u dvodnevnom programu, svake godine organizuje i Srednjovekovni bazar, Viteški dečiji karneval i Srednjovekovno venčanje u crkvi Lazarici.Organizator je Turistička organizacija a pokrovitelj grad Kruševac.

Organizatori pozivaju građane i turiste da posete Kruševac 6. i 7. juna, uživaju u atmosferi srednjeg veka i prisustvuju bogatom programu koji podseća na istorijsko nasleđe Lazarevog grada. Turistička organizacija Kruševca će, pored Viteškog Megdana, učestvovati i u drugim događajima u okviru Vidovdanskih svečanosti, promovišući kulturnu i turističku ponudu grada.