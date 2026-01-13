ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE SNS KRUŠEVAC

Na konferenciji za medije SNS Kruševac, sumirani su rezulatati u 2025. i najavljeni neki od projekata koji ce se realizovati tokom ove godine.

Na današnjoj završnoj konferenciji za medije kruševačkih naprednjaka, istaknuto da su bez obzira tešku godinu, punu izazova, realizovani su značajni projekti za grad, a u cilju stvaranja kvalitetnijih uslova života svih građana. Politika ravnomernog razvoja sela i grada ostaje prioritet i 2026, a poseban akcenat stavljen je na značajno veća socijalna davanja.

Usvojen je rekordni budžet od 8,7 milijardi dinara od čega će 32 posto biti opredeljeno za investicije i održavanje. Takođe, udvostručen je budžet za socijalna davanja te, od ove godine lični pratioci i gerontodomaćice imaju uvećana primanja, a povećan je i broj angažovanih lica za pomenute usluge, podsetili su na konferenciji za medije Gradskog odbora SNS i najavili, značajne investicije u 2026. godini.