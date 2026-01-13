ZAŠTO NAM JE TEŠKO DA PRIHVATIMO DA NE MOŽEMO SVE DA KONTROLIŠEMO?

Tražimo kontrolu jer nam predvidljivost smanjuje anksioznost i pomaže da svet izgleda smislenije.

Međutim, većina situacija u životu – od zdravlja do ekonomskih prilika – zavisi od faktora koje možemo samo delimično usmeravati.

Uprkos tome, i dalje se ponašamo kao da imamo mnogo veći uticaj nego što je realno moguće, što nas tera da trošimo energiju na ono što ne možemo promeniti.

Zašto tražimo kontrolu u neizvesnim situacijama?

Ljudski mozak je evolucijski programiran da traži obrasce i predvidljivost. U prošlosti je prepoznavanje signala opasnosti ili prilika za hranu bilo pitanje opstanka. Danas više ne lovimo mamute, ali mozak i dalje funkcioniše po istom principu – traži stabilnost i izbegava neizvesnost.

Kada se suočimo sa situacijom čiji ishod ne možemo predvideti, mozak aktivira sistem uzbune. Povećava se nivo kortizola, hormona stresa, a mi osećamo nelagodu. Da bismo smanjili tu nelagodu, pokušavamo da pronađemo način da uzmemo stvar u svoje ruke.

Problem nastaje kada ta potreba preraste u iluziju. Umesto da prihvatimo ograničenja, ubedimo sebe da možemo da utičemo na ishod koji je zapravo van našeg domašaja. To nas tera da trošimo energiju na stvari koje ne možemo promeniti, dok zanemarujemo one na koje zaista možemo da utičemo. Razlikovanje stvarnog uticaja i iluzije kontrole važno je za bolji balans energije i pažnje.

Iluzija kontrole i kako nastaje

Psiholog Elen Langer je 1975. godine sprovela eksperiment koji je pokazao koliko lako možemo poverovati da upravljamo slučajnim događajima. Učesnicima je ponudila da kupe lutrijske listove. Jedni su mogli sami da izaberu brojeve, drugi su dobili nasumično dodeljene. Kada ih je pitala koliko bi novca tražili da prodaju taj listić, oni koji su sami birali brojeve tražili su pet puta više.

Razlog je jednostavan: čin izbora je stvorio utisak da imaju veći uticaj na ishod, iako su šanse bile identične. Isti mehanizam deluje i u svakodnevnom životu. Kada sami donosimo odluku, osećamo da smo preuzeli inicijativu, čak i kada ishod zavisi od faktora koje ne možemo predvideti.

Ovaj fenomen je posebno izražen u situacijama gde postoji element veštine ili iskustva. Blackjack igre uživo su dobar primer – igrači razvijaju strategije, prate karte, donose odluke na osnovu verovatnoće. Sve to stvara utisak da njihova disciplina i znanje mogu značajno uticati na ishod, iako je slučajnost i dalje presudan faktor.

Slično se dešava u profesionalnom okruženju. Menadžer koji je godinama uspešno donosio poslovne odluke može početi da veruje da će njegova intuicija uvek biti tačna, zanemarujući ulogu sreće ili spoljnih okolnosti.

Kada dođe do neuspeha, taj isti menadžer često traži objašnjenje u sopstvenim greškama, umesto da prihvati da neki ishodi jednostavno nisu bili u njegovoj moći. Prepoznavanje ograničenja u proceni pomaže da se ne upadne u precenjivanje sopstvene kontrole.

Navike i rituali koji smanjuju anksioznost

Ljudi u današnjem društvu prirodno teže ritualima kada se osećaju nesigurno. Sportisti imaju svoje predmečne rutine, studenti nose srećne olovke na ispite, a mnogi od nas imaju jutarnje navike koje nas pripremaju za dan. Ovi rituali ne menjaju stvarne okolnosti, ali menjaju naše osećanje prema njima.

Istraživanja pokazuju da rituali smanjuju anksioznost tako što nam daju osećaj strukture i predvidljivosti. Kada obavimo uobičajen niz radnji, mozak dobija signal da smo spremni i da imamo uticaj na situaciju. To funkcioniše čak i kada svesno znamo da ritual nema direktan uticaj na ishod.

Problem nastaje kada rituali postanu obavezujući. Ako osoba počne da veruje da bez određene radnje ne može uspeti, ritual prelazi iz pomoćnog alata u izvor dodatnog stresa. Umesto da smanjuje anksioznost, on je povećava – svaki put kada ritual nije moguće izvesti, osoba oseća da je izgubila sigurnost.

Razlika između korisne navike i štetnog rituala leži u fleksibilnosti. Zdrava navika pomaže da se organizujemo i smanjimo mentalni napor, ali ne ugrožava naš osećaj sigurnosti ako je preskočimo. Rigidan ritual, s druge strane, postaje uslov za funkcionisanje. Fleksibilnost u rutinama omogućava bolju prilagodljivost i manje stresa.

Kada disciplina prelazi u precenjivanje sopstvene moći?

Disciplina je korisna osobina – pomaže nam da postignemo ciljeve, održimo fokus i donosimo bolje odluke. Međutim, kada se kombinuje sa snažnom potrebom da sve bude pod nadzorom, može nas odvesti u kontraproduktivan pravac.

Osoba koja je disciplinovana često veruje da je njen uspeh isključivo rezultat truda i planiranja. To je delimično tačno, ali zanemaruje ulogu sreće, tajminga i spoljnih okolnosti. Kada takva osoba doživi neuspeh, umesto da prihvati da neki faktori nisu bili pod njenim uticajem, ona često zaključuje da nije bila dovoljno disciplinovana.

Ovaj obrazac razmišljanja vodi ka precenjivanju sopstvene moći. Osoba počinje da veruje da može da predvidi i spreči sve loše ishode, što je nerealno. Rezultat je konstantan pritisak, strah od greške i nemogućnost da se opusti čak i kada situacija to dozvoljava.

Primer iz svakodnevnog života: roditelj koji planira svaki detalj dečijeg rasporeda, verujući da će time osigurati uspeh. Disciplina u organizaciji je korisna, ali kada preraste u pokušaj nadzora nad svakim aspektom detetovog života, postaje kontraproduktivna.

Dete ne uči kako da se nosi sa neizvesnošću, već postaje zavisno od spoljne strukture. Disciplinu treba koristiti kao alat, a ne kao odbranu od nesigurnosti.

Praktične strategije za prihvatanje nesigurnosti

Prihvatanje neizvesnosti nije pasivnost – to je svesna odluka da energiju usmerimo na ono što možemo usmeravati, a da prihvatimo ono što ne možemo. Prvi korak je razlikovanje ta dva domena.

Napravite listu situacija koje vas brinu. Pored svake napišite šta konkretno možete učiniti i šta je van vašeg domašaja. Na primer, ako vas brine zdravlje, možete uticati na ishranu, fizičku aktivnost i redovne preglede. Ne možete uticati na genetiku ili slučajne povrede. Fokus stavite na prvu grupu. Jasan spisak pomaže da preusmerite energiju na konkretne korake.

Drugi korak je vežbanje tolerancije prema neizvesnosti kroz male eksperimente. Promenite rutinu – idite drugim putem na posao, probajte novu aktivnost, dozvolite sebi da ne planirate vikend unapred. Cilj nije haos, već postepeno širenje zone u kojoj se osećate komforno bez potpune predvidljivosti.

Treći korak je preispitivanje sopstvenih uspomena. Kada se setite uspešne situacije, pitajte se koliko je ishod zavisio od vaših odluka, a koliko od okolnosti. Ova vežba nije samopodcenjivanje – to je realističnija procena sopstvene uloge. Kada prihvatimo da smo imali sreće ili pomoć, lakše ćemo prihvatiti i kada je ishod nepovoljan.

Četvrti korak je praksa svesnosti. Kada osetite potrebu da sve bude pod nadzorom, zaustavite se i zapitajte: „Šta je najgore što može da se desi ako ne reagujem odmah?“ Često ćete otkriti da posledice nisu tako ozbiljne kao što ste zamislili. Ta pauza vam daje prostor da procenite da li je reakcija zaista potrebna. Svesnost i pauza omogućavaju promišljeniju reakciju umesto impulsivnog upravljanja.

Prihvatanje neizvesnosti ne znači odustajanje od ciljeva ili planiranja. Znači razumevanje da je uticaj ograničen i da je fleksibilnost često korisnija od rigidnosti.

Ljudi koji to nauče ne osećaju manje stresa zato što imaju više uticaja, već zato što su prestali da troše energiju na pokušaj upravljanja onim što nije moguće usmeriti. Za još korisnih saveta, posetite naš sajt!

