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Društvo Vesti

ODRŽAN JE INFO DAN U BIZNIS INKUBATOR CENTRU KRUŠEVAC

ByGoran Nikolić

jun 5, 2026

U Biznis inkubator centru održan je Info dan posvećen predstavljanju aktuelnih programa podrške namenjenih startapovima, inovatorima i preduzetnicima.

Ovaj događaj okupio je zainteresovana lica koja su imala priliku da saznaju sve detalje o finansijskim i mentorskim mehanizmima koji su im na raspolaganju za razvoj poslovanja. Tokom info dana, prisutnima su detaljno predočeni ciljevi projekta koji je kreiran sa namerom da startapima u ranoj fazi razvoja obezbedi intenzivan mentorski rad i pristup mreži investitora.

Organizatori su poručili da ovi programi predstavljaju prvi i važan korak za sve koji žele da unaprede svoju konkurentnost i pozvali sve motivisane timove da blagovremeno podnesu svoje prijave.

By Goran Nikolić

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