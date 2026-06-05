ODRŽAN JE INFO DAN U BIZNIS INKUBATOR CENTRU KRUŠEVAC

U Biznis inkubator centru održan je Info dan posvećen predstavljanju aktuelnih programa podrške namenjenih startapovima, inovatorima i preduzetnicima.

Ovaj događaj okupio je zainteresovana lica koja su imala priliku da saznaju sve detalje o finansijskim i mentorskim mehanizmima koji su im na raspolaganju za razvoj poslovanja. Tokom info dana, prisutnima su detaljno predočeni ciljevi projekta koji je kreiran sa namerom da startapima u ranoj fazi razvoja obezbedi intenzivan mentorski rad i pristup mreži investitora.

Organizatori su poručili da ovi programi predstavljaju prvi i važan korak za sve koji žele da unaprede svoju konkurentnost i pozvali sve motivisane timove da blagovremeno podnesu svoje prijave.