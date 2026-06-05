POČELA JE SA RADOM 36. КRUŠEVAČKA FILOZOFSKO-KNJIŽEVNA ŠKOLA

U Gradskoj upravi Кruševac počela sa radom 36. Кruševačka filozofsko-književna škola, koja se realizuje pod okriljem Grada Кruševca i Кulturnog centra Кruševac.

Tridesetšesta filozofsko-književna škola počela je danas sa radom. Ovaj događaj organizuju Grad Kruševac i KCK, u okviru Vidovdanskih svečanosti.

Temu „Aktuelnost istorijskog nasleđa u kulturi – stvaralaštvo, jezik, identitet“, kroz četiri zasedanja razmatraće eminentni srpski filozofi, književnici, teolozi i sociolozi.

Nakon današnjeg otvaranja, zasedanja se nastavljaju sutra u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac. Sutrašnji program doneće otvorene debate, predavanja i kritičke osvrte na radove izlagača, nakon čega sledi generalna debata i zvanični rezime ovogodišnjeg skupa.