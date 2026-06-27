OTKRIVENA BISTA DRAGIJU NESTOROVIĆU, NEKADAŠNJEM GRADONAČELNIKU KRUŠEVCA

U novoizgrađenom parku u naselju Lazarica otkriverna je bista Dragiju Nestoroviću gradonačelnika Kruševca, koji je ovu funkciju obavljao od 2014. do 2017. godine, kada je iznenada preminuo.

Dragi Nestorović, kao gradonacelnik Kruševca dao je izuzetan doprinos razvoju grada, a novoizgrađeni park u Lazarici jedan je od njegovih idejnih projekata, koji će nositi njegovo ime.

Iznenadni odlazak Nestorovica 2017. godine ostavio je veliku prazninu kod svih koji su ga poznavali, ali njegova dela i vrednosti, nisu, niti ce biti zaboravljena.

Osim što je funkciju gradonačelnika obavljao časno i pošteno, bio je čovek pun poštovanja i razumevanja za svakog, o cemu i danas govore njegovi saradnici, poznanici, komšije – temeljan, odmeren i skroman gospodin u pravom smislu te reci.

Bistu Dragiju Nestoroviću u novoizgrađenom parku u Lazarici otkrili su članovi porodice, gradonačelnik Ivan Manojlović i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Dragi Nestorović je rođen 1957. godine. diplomirao je na mašinskom fakultetu u Kragujevcu, a specijalističke studije iz oblasti mašinstva završio je u Japanu i Italiji. Od 1985. godine radio je kao tehnolog u IMK „14. oktobar“, gde je kasnije obavljao više odgovornih dužnosti, a u periodu od aprila 2013. do aprila 2014. godine bio je i generalni direktor te kompanije. Objavio je brojne radove iz oblasti mašinstva i bio je izuzetno cenjen kao stručnjak u svojoj profesiji. Preminuo je je 21. oktobra 2017. na Tajvanu gde je boravio u službenoj poseti kao gradonacelnik Kruševca.