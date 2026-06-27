U TOKU SU RADOVI NA SANACIJI PUTA DO BELOVIĆ BRDA U NASELJENOM MESTU DEDINA

Sanacija puta do Belović brda u naseljenom mestu Dedina rešiće dugogodišnji problem prilaza Belović brdu koje predstavlja jedno od omiljenih izletišta za meštane i posetioce.

Radovi koje izvodi JKP “Kruševac”, u dužini od 5,5 km, obuhvataju kompletno nasipanje kolovoza adekvatnim materijalom, mašinsko planiranje i ravnanje terena. Time se direktno podiže kvalitet života i olakšava svakodnevno kretanje stanovnika Dedine.

Zbog specifičnosti i dužine deonice ovi radovi će osigurati stabilnu podlogu i sprečiti dalje propadanje puta usled vremenskih nepogoda.

Meštani Dedine će nakon završetka radova dobiti bezbedniji, ravniji i znatno prohodniji prilaz Belović brdu.