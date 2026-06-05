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Društvo Vesti

OBILAZAK ZAVRŠNIH RADOVA NA PUTNOJ INFRASTRUKTURI U POZLATI I LOVCIMA

ByGoran Nikolić

jun 5, 2026

U okviru posete selima Pozlata i Lovci, koja su priključena na vodovodnu mrežu, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković sa saradnicima obišla je završene radove na putnoj infrastrukturi u ovim mesnim zajednicama.

Radovi na asfaltiranju deonice puta od 350 metara u selu Lovci privode se kraju i vrednost radova je 5,5 miliona RSD.

Paralelno sa tim radovima, radi se i na sanaciji klizišta na osam lokacija u selima Lovci, Poljaci, Petina i Zdravinje. Vrednost ove investicije je 14,5 miliona RSD, a radove izvodi preduzeće „Kruševacput“, istakla je zamenica gradonacelnika Snežana Radojković.

Zamenica gradonacelnika  je naglasila značaj prisustva potpredsednice Narodne skupštine Srbije Nevene Đurić Nikitović, koja se uverila da se „radovi na putnoj infrastrukturi odvijaju onako kako je dogovarano na sastancima mesnih zajednica, po prioritetu i potrebama.

By Goran Nikolić

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