Grad Kruševac u nedelju, 28. juna 2026. godine, obeležava Vidovdan, Dan grada nizom tradicionalnih duhovnih, državnih i kulturnih manifestacija. Ovaj dan ujedno predstavlja značajan datum sećanja na Kosovski boj i stradale srpske junake.

Kruševac, nekadašnja prestonica kneza Lazara obeležiće u nedelju 28,juna Vidovdan – Dan grada. Bogat program, koji spaja istorijsko nasleđe, duhovnost i savremeni razvoj grada, počeće u ranim jutarnjim časovima i okupiti najviše državne zvaničnike, delegacije pobratimskih gradova i brojne građane. Prvi put ove godine rano ujutru odjeknuće počasni plotuni sa Bagdale. Naime, garda Vojske Srbije, povodom obeležavanja Vidovdana, izvršiće počasnu artiljerijsku paljbu sa deset plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa u nedelju 28. juna od 7.55 časova na Bagdali u Kruševcu. Ministarstvo odbrane Srbije i Vojska Srbije pozivaju građane da u nedelju ujutru dođu na Bagdalu kod jarbola i svojim prisustvom uveličaju obeležavanje ovog velikog srpskog praznika.

Sveta Arhijerejska Liturgija služiće se u crkvi Lazarici predvodiće sveštenstvo Kruševačke eparhije, a potom će uslediti litija, svečana povorka sa kivotom Svetog kneza Lazara krenuće od crkve Lazarice do Spomenika kosovskim junacima.

Državna delegacija i predstavnici lokalne samouprave, gradovi pobratimi i brojne organizacije položiće venace na Spomenik kosovskim junacima u centru grada.

Tradicionalno uručenje najvišeg gradskog priznanja – Vidovdanske nagrade, kao i plaketa i pohvala zaslužnim pojedincima i organizacijama biće organizovano u večernjim satima na svečanoj sednici Skupštine grada.