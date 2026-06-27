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Društvo Vesti

KRUŠEVAC U NEDELJU, 28. JUNA 2026. GODINE OBELEŽAVA VIDOVDAN – DAN GRADA

ByGoran Nikolić

jun 26, 2026

Grad Kruševac u nedelju, 28. juna 2026. godine, obeležava Vidovdan, Dan grada nizom tradicionalnih duhovnih, državnih i kulturnih manifestacija. Ovaj dan ujedno predstavlja značajan datum sećanja na Kosovski boj i stradale srpske junake.

Kruševac, nekadašnja prestonica kneza Lazara obeležiće u nedelju 28,juna  Vidovdan – Dan grada. Bogat program, koji spaja istorijsko nasleđe, duhovnost i savremeni razvoj grada, počeće u ranim jutarnjim časovima i okupiti najviše državne zvaničnike, delegacije pobratimskih gradova i brojne građane. Prvi put ove godine rano ujutru odjeknuće počasni plotuni sa Bagdale. Naime, garda Vojske Srbije, povodom obeležavanja Vidovdana, izvršiće počasnu artiljerijsku paljbu sa deset plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa u nedelju 28. juna od 7.55 časova na Bagdali u Kruševcu. Ministarstvo odbrane Srbije i Vojska Srbije pozivaju građane da u nedelju ujutru dođu na Bagdalu kod jarbola i svojim prisustvom uveličaju obeležavanje ovog velikog srpskog praznika.

Sveta Arhijerejska Liturgija služiće se u crkvi Lazarici predvodiće sveštenstvo Kruševačke eparhije, a potom će uslediti litija, svečana povorka sa kivotom Svetog kneza Lazara krenuće od crkve Lazarice do Spomenika kosovskim junacima.

Državna delegacija i predstavnici lokalne samouprave, gradovi pobratimi i brojne organizacije položiće venace na Spomenik kosovskim junacima u centru grada.

Tradicionalno uručenje najvišeg gradskog priznanja – Vidovdanske nagrade, kao i plaketa i pohvala zaslužnim pojedincima i organizacijama biće organizovano u večernjim satima na svečanoj sednici Skupštine grada.

By Goran Nikolić

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