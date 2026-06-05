Grad Kruševac i P.D. „Srbijašume“ – ŠG „Rasina“ Kruševac organizovali su veliku akciju čišćenja Parka prirode Veliki Jastrebac, u nesposrednoj blizini „Avantura parka“.

U velikoj ekološkoj akciji povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, očišćen je prostor Parka prirode Veliki Jastrebac u neposrednoj blizini „Avantura parka“. Fokus akcije bio je na uklanjanju otpada sa zelenih površina, staza i prostora oko samog zabavnog parka, koji privlači veliki broj turista i izletnika.

Akciju su podržali učenici trećeg razreda područnog odeljenja OŠ ”Dragomir Marković” iz Velike Lomnice.

Kroz ekološke aktivnosti koje imaju i edukativni karakter, naglašen je značaj odgovornog ponašanja prema prirodi i okruženju.

Velika radna akcija poslala je jasnu poruku da je očuvanje Jastrepca i njegove netaknute prirode zajednička odgovornost svih nas.

Učesnici akcije su uklonili smeće sa staza, izletišta i zelenih površina i time direktno doprineli očuvanju bogatog ekosistema i prirodnih lepota ovog omiljenog kruševačkog odmarališta.