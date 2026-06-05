Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

POVODOM SVETSKOG DANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, OČIŠĆEN JE PROSTOR PARKA PRIRODE VELIKI JASTREBAC

ByGoran Nikolić

jun 5, 2026

Grad Kruševac i P.D. „Srbijašume“ – ŠG „Rasina“ Kruševac organizovali su veliku akciju čišćenja Parka prirode Veliki Jastrebac, u nesposrednoj blizini  „Avantura parka“.

U velikoj ekološkoj akciji povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, očišćen je prostor Parka prirode Veliki Jastrebac u neposrednoj blizini „Avantura parka“. Fokus akcije bio je na uklanjanju otpada sa zelenih površina, staza i prostora oko samog zabavnog parka, koji privlači veliki broj turista i izletnika.

Akciju su podržali učenici trećeg razreda područnog odeljenja OŠ ”Dragomir Marković” iz Velike Lomnice.

Kroz ekološke aktivnosti koje imaju i edukativni karakter, naglašen je značaj odgovornog ponašanja prema prirodi i okruženju.

Velika radna akcija poslala je jasnu poruku da je očuvanje Jastrepca i njegove netaknute prirode zajednička odgovornost svih nas.

Učesnici akcije su uklonili smeće sa staza, izletišta i zelenih površina i time direktno doprineli očuvanju bogatog ekosistema i prirodnih lepota ovog omiljenog kruševačkog odmarališta.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

STANKOVIĆ VOISLAV IZ LAZARICE DANAS JE PROSLAVIO 100. ROĐENDAN

jun 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽAN JE INFO DAN U BIZNIS INKUBATOR CENTRU KRUŠEVAC

jun 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Kultura Vesti

POČELA JE SA RADOM 36. КRUŠEVAČKA FILOZOFSKO-KNJIŽEVNA ŠKOLA

jun 5, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

STANKOVIĆ VOISLAV IZ LAZARICE DANAS JE PROSLAVIO 100. ROĐENDAN

05.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POVODOM SVETSKOG DANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, OČIŠĆEN JE PROSTOR PARKA PRIRODE VELIKI JASTREBAC

05.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽAN JE INFO DAN U BIZNIS INKUBATOR CENTRU KRUŠEVAC

05.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Kultura Vesti

POČELA JE SA RADOM 36. КRUŠEVAČKA FILOZOFSKO-KNJIŽEVNA ŠKOLA

05.06.2026. Goran Nikolić