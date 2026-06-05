Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

STANKOVIĆ VOISLAV IZ LAZARICE DANAS JE PROSLAVIO 100. ROĐENDAN

ByGoran Nikolić

jun 5, 2026

Stanković Voislav iz Lazarice danas je, u prisustvu porodice i komšija, proslavio 100. rođendan. Rođendansku tortu i poklone doneli su predstavnici gradske vlasti, na čelu sa gradonačelnikom Ivanom Manojlovićem.

Priča Voislava Stankovića je posebno za mlađe generacije filmska, ako krenemo da je još kao dečak od 17 godina bio ucesnik Drugog svetskog rata, borio se na Sremskom frontu, i sa partizanima stigao do Zagreba, boreći se za slobodu. Za požrtvovanje i hrabrost nagrađen je ordenjem, koje i danas ponosno nosi.

Nakon rata je nastavio da se školuje, a zatim se zaposlio se u IMK „14. oktobar“, gde je proveo radni vek. Danas okružen decom, unucima, praunucicima i komšijama proslavio je 100. rodjendan, koji mu je lično čestitao i gradonačelnik Ivan Manojlović.

Nakon svega što je prošao u životu, deda Voja je 100. rođendan dočekao sa radošću, jer su pored njega naslednici na koje je preneo životne vrednosti.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

POVODOM SVETSKOG DANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, OČIŠĆEN JE PROSTOR PARKA PRIRODE VELIKI JASTREBAC

jun 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽAN JE INFO DAN U BIZNIS INKUBATOR CENTRU KRUŠEVAC

jun 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Kultura Vesti

POČELA JE SA RADOM 36. КRUŠEVAČKA FILOZOFSKO-KNJIŽEVNA ŠKOLA

jun 5, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

STANKOVIĆ VOISLAV IZ LAZARICE DANAS JE PROSLAVIO 100. ROĐENDAN

05.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POVODOM SVETSKOG DANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, OČIŠĆEN JE PROSTOR PARKA PRIRODE VELIKI JASTREBAC

05.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽAN JE INFO DAN U BIZNIS INKUBATOR CENTRU KRUŠEVAC

05.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Kultura Vesti

POČELA JE SA RADOM 36. КRUŠEVAČKA FILOZOFSKO-KNJIŽEVNA ŠKOLA

05.06.2026. Goran Nikolić