STANKOVIĆ VOISLAV IZ LAZARICE DANAS JE PROSLAVIO 100. ROĐENDAN

Stanković Voislav iz Lazarice danas je, u prisustvu porodice i komšija, proslavio 100. rođendan. Rođendansku tortu i poklone doneli su predstavnici gradske vlasti, na čelu sa gradonačelnikom Ivanom Manojlovićem.

Priča Voislava Stankovića je posebno za mlađe generacije filmska, ako krenemo da je još kao dečak od 17 godina bio ucesnik Drugog svetskog rata, borio se na Sremskom frontu, i sa partizanima stigao do Zagreba, boreći se za slobodu. Za požrtvovanje i hrabrost nagrađen je ordenjem, koje i danas ponosno nosi.

Nakon rata je nastavio da se školuje, a zatim se zaposlio se u IMK „14. oktobar“, gde je proveo radni vek. Danas okružen decom, unucima, praunucicima i komšijama proslavio je 100. rodjendan, koji mu je lično čestitao i gradonačelnik Ivan Manojlović.

Nakon svega što je prošao u životu, deda Voja je 100. rođendan dočekao sa radošću, jer su pored njega naslednici na koje je preneo životne vrednosti.