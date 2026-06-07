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Društvo Vesti

BOBAN ĐUROVIĆ: OVAKO SE ČUVA, ŠTITI I VOLI NAŠA BANJA

ByGoran Nikolić

jun 6, 2026

Panoi su namenjeni za lepljenje plakata različite vrste, ali ne na simbol našeg grada – Vrapca, niti na zgrade, kandelabre, dečija igrališta ili fontane. Sve to smo zajedno gradili za našu decu, naše građane i naše goste.

Na decu ne mogu da se ljutim – njima sam na lep način objasnio da su ta mesta tu da se na njima fotografišu, danas oni sa roditeljima, sutra sa svojom decom. Iako mali, deca su razumela i zajedno smo skinuli nalepnice.

Ono što me žalosti jeste činjenica da su pojedinci, pa čak i deca sa ekskurzija, zloupotrebljeni u te svrhe. Još više zabrinjava kada se takvi postupci koriste u političke svrhe, bez programa i ideje, pa čak i kroz zloupotrebu dece.

Posebno osuđujem postupak učiteljice koja je dovela decu do štanda i podstakla ih da uzimaju nalepnice i lepe ih po Banji. Teško je pronaći drugo objašnjenje za takvo ponašanje jednog prosvetnog radnika kome su poverena deca uzrasta do 10 godina na čuvanje u drugom gradu.

Radi se o deci iz Beograda, opština Stari grad.

By Goran Nikolić

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