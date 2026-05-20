Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

JKP “GRADSKA TOPLANA” INTENZIVNO IZVODI RADOVE NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODNE MREŽE

ByGoran Nikolić

maj 20, 2026

JKP “Gradska toplana” intenzivno izvodi radove na rekonstrukciji toplovodne mreže u cilju obezbeđivanja kvalitetnije isporuke toplotne energije tokom zimskih meseci.

U Dalmatinskoj ulici u toku su radovi na rekonstrukciji i unapređenju toplovodne mreže, koji se realizuju predviđenom dinamikom u okviru priprema za narednu grejnu sezonu. Povoljne vremenske prilike omogućile su intenzivnije izvođenje radova na terenu, gde ekipe rade na zameni postojećih cevi i modernizaciji sistema, kako bi se dodatno unapredila stabilnost i efikasnost grejanja.

Cilj radova jeste povećanje pouzdanosti toplovodne mreže, smanjenje mogućnosti kvarova i obezbeđivanje kvalitetnije isporuke toplotne energije tokom zimskih meseci.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

KONKURSI ZA PRIJEM MOMAKA I DEVOJAKA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU SU STALNO OTVORENI

maj 20, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U MUZIČKOJ ŠKOLI “STEVAN HRISTIĆ” PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA “ERASMUS +” PROGRAMA

maj 20, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

OSNOVNA ŠKOLA ”STRAHINJA POPOVIĆ” U DVORANU PROSLAVILA 134 GODINE RADA I POSTOJANJA

maj 20, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

KONKURSI ZA PRIJEM MOMAKA I DEVOJAKA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU SU STALNO OTVORENI

20.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

JKP “GRADSKA TOPLANA” INTENZIVNO IZVODI RADOVE NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODNE MREŽE

20.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U MUZIČKOJ ŠKOLI “STEVAN HRISTIĆ” PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA “ERASMUS +” PROGRAMA

20.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OSNOVNA ŠKOLA ”STRAHINJA POPOVIĆ” U DVORANU PROSLAVILA 134 GODINE RADA I POSTOJANJA

20.05.2026. Goran Nikolić