JKP “Gradska toplana” intenzivno izvodi radove na rekonstrukciji toplovodne mreže u cilju obezbeđivanja kvalitetnije isporuke toplotne energije tokom zimskih meseci.

U Dalmatinskoj ulici u toku su radovi na rekonstrukciji i unapređenju toplovodne mreže, koji se realizuju predviđenom dinamikom u okviru priprema za narednu grejnu sezonu. Povoljne vremenske prilike omogućile su intenzivnije izvođenje radova na terenu, gde ekipe rade na zameni postojećih cevi i modernizaciji sistema, kako bi se dodatno unapredila stabilnost i efikasnost grejanja.

Cilj radova jeste povećanje pouzdanosti toplovodne mreže, smanjenje mogućnosti kvarova i obezbeđivanje kvalitetnije isporuke toplotne energije tokom zimskih meseci.