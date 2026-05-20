OD SINOĆ JE OTVORENO GLASANJE ZA PREDSTAVNICE KRUŠEVCA U FINALU „RHYTHM OF EUROPE 2026″

Grad Kruševac ovog vikenda predstavljaće svoje mlade talente na velikom međunarodnom finalu „Rhythm of Europe 2026“, koje će biti održano u subotu, 22. maja, sa početkom u 20.10 časova, u Sportskom centru Derventa.

Publika od sinoć može da podrži predstavnice Kruševca glasanjem putem SMS poruke sa sadržajem: PESMA 23. Brojevi za glasanje: Srbija: 1557.

Podržimo naše devojke — Sonju, Stašu, Lenu, Galu, Martu i Nađu — koje će predstavljati Kruševac na velikoj međunarodnoj sceni kroz muziku, talenat i energiju mladih.

Veliko finale okupiće učesnike iz brojnih gradova regiona uz spektakularne nastupe, produkciju i direktan televizijski prenos.