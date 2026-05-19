U PRVOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI U KRUŠEVCU REALIZOVANA MANIFESTACIJA „PROBAJ VEŠTINU“

U Prvoj tehničkoj školi u Kruševcu realizovana je manifestacija „Probaj veštinu“, koja ima za cilj promociju obrazovnih profila po modelu dualnog obrazovanja.

„Probaj veštinu“, je akcija Privredne komore Srbije, koja se organizuje u gradovima širom zemlje, kako bi učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola približili obrazovne profile po modelu dualnog obrazovanja. Ideja manifestacije „Probaj veštinu“ jeste da učenici dobiju korisne informacije o različitim poslovima i bolji uvid u to kako ti poslovi izgledaju u praksi.

Dualno obrazovanje u Tehničkoj školi u Kruševcu primenjuje se od 2016. godine, po ovom modelu obrazuje se 194 učenika koji pohađaju profile elektrotehničke i mašinske struke.

Za narednu školsku godinu planiran je upis učenika u ukupno 6 obrazovnih profila, po modelu dualnog obrazovanja.

Učenici koji se školuju po dualnom modelu obrazovanja, uporedo sa nastavom obavljaju stručnu praksu u firmama i kompanijama, i za to primaju novčanu naknadu. Takođe, prednost je što je reč o uglavnom deficitarnim zanimanjima, tako da u većini slučajeva nakon završenog školovanja dobijaju ponudu da nastave da rade u firmi u kojoj su se obučavali.