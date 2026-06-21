DVADESETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA, IZABRANI VIDOVDANSKI LAUREATI

Dvadeseta sednica Skupštine grada Kruševca održana je danas , a odbornici su raspravljali o predlozima i odluka iz 48 tačaka dnevnog reda.

Sednica Skupštine grada Kruševca imala je 48 tačaka dnevnog reda. Razmatrana je odluka o rebalansu budžeta kao jedna od najvažnijih tačaka zasedanja.

Odbornici Skupštine grada Kruševca dodeli su odluku Predlogu za dodelu Vidovdanske nagrade i priznanja grada Kruševca. Za najviše priznanje grada – Vidovdansku nagradu predložen je Darko Glišić, ministar za javna ulaganja za izuzetan doprinos ekonomskom i privrednom razvoju grada i Rasinskog okruga.

Plakete grada Kruševca dobiće FK Napredak povodom 80 godina postojanja za afirmaciju sporta I promociju grada, OŠ “Knez Lazar”, koja je ove godine obeležila 100 godina postojanja za ostvarene rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja i Darko Marisavljević, član Međuopštinske organizacije slepih, za izuzetne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima u atletici. Pohvale grada Kruševca dobiće: Udruženje “Orpak”, protojerej stavrofor Radiša Jovanović, Saša Brajušković dugogodišnji davalac krvi, profesor razredne nastave OŠ “Dragomir Marković Snežana Mihajlović i učenici kruševačkih škola, koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja: Todor Lačnjevac, Irena Simonović, Đurđa Stanojlović, David Agatonović, Dušan Ristić i Miroslav Pršić.

Lokalni parlament dao je i mišljenje na više tačaka koje se odnose na funkcionisanje grada, javnih preduzeća, planiranje prostora i socijalnu politiku.