GRADONAČELNIK KRUŠEVCA OBIŠAO RADOVE NA PROJEKTU „EXPO 2027“

Gradonačelnici, predsednici opština i načelnici upravnih okruga Srbije posetili su gradilište „EXPO 2027“ u Beogradu, kako bi se upoznali sa napretkom radova na ovom projektu. Poseta je organizovana od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd i Kabineta predsednika Vlade.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, zajedno sa direktorom kompanije „EXPO 2027“ Danilom Jerinićem, dočekala je predstavnike lokalnih samouprava koji su u toku posete saznali više o programskim sadržajima i razvojnim i turističkim efektima koje će ova izložba doneti Republici Srbiji.

Grad Kruševac je bio jedna od prisutnih lokalnih samouprava, u čije ime je prisustvovao gradonačelnik Ivan Manojlović.

Ministarka Paunović je izjavila da se ovaj projekat ne može smatrati samo izložbom, već je to vid razvojne platforme koja će pomoći da se potencijali svakog grada i opštine u Srbiji predstave posetiocima iz celog sveta, uz mogućnosti za privlačenje novih investicija, dalji razvoj turizma i jačanje lokalnih ekonomija.

Direktor Jerinić je rekao da se radovi odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom, i da će kompleks biti spreman da dočeka posetioce iz celog sveta tokom 93 dana trajanja izložbe.