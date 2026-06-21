MINISTAR BRATISLAV GAŠIĆ: DOSTA JE VIŠE SA KRIMINALIZACIJOM SNS OD STRANE OPOZICIJE

Poslanici Skupštine Srbije tokom vanrednog zasedanja polemišu i o temama koje nisu na dnevnom redu, između ostalog i o korupciji, a ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da u Srpskoj naprednoj stranci nema zaštićenih i naveo da u opozicionim strankama ima mnogo više korumpiranih političara nego u vladajućoj.

Gašić je tokom rasprave na sednici Skupštine, odgovarajući na tvrdnje poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, istakao da neće dozvoliti da se više lažima radi na kriminalizaciji SNS i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Nakon što je Parandilović izneo tvrdnje o korupciji vlasti i povezanosti predstavnika vlasti sa slučajevima Jovanjica i Konjuh, Gašić je rekao da je dosta više laži i kriminalizacije Srpske napredne stranke.