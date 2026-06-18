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EDUKATIVNI CENTAR KRUŠEVAC DONIRAO PRVOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI VIAR NAOČARE

ByGoran Nikolić

jun 18, 2026

Edukativni centar Kruševac, donirao je Prvoj tehničkoj školi viar naočare, koje će učenicima omogućiti da u bezbednom okruženju isprobaju određena zanimanja.

Donacija viar naočara realizovana je kao nastavak dugogodišnje uspešne saradnje između Edukativnog centra Kruševac i Prve tehničke škole,a uz podršku Projekta „Znanjem do posla“, usmerenog na unapređenje zapošljivosti mladih i razvoj veština, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Poseban značaj viar aparata je za učenike koji pohađaju određene obrazovne profile, kao što je bravar zavarivač. Naime, đaci će u bezbednom okruženju iskusiti način rada pre praktične nastave, ističe pedagog Prve tehničke škole.

Viar naočare prvi je isprobao Petar Šošić, učenik 3. razreda Prve tehničke škole, smer operater na cnc mašini.

Projekat „Znanjem do posla“ realizuje Švajcarska vlada, sa lokalnim partnerima u Srbiji, među kojima je i Edukativni centar, sa ciljem da stvori nove i poboljšane mogućnosti za zapošljavanje, u ovom slučaju mladih, kroz sticanje novih veština i znanja, a prema potrebama tržišta.

By Goran Nikolić

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