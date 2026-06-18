ODSEK ZA POSLOVNE STUDIJE U BLACU DODELIO DIPLOME SVRŠENIM STUDENTIMA OSNOVNIH I MASTER STUDIJA

U prostorijama Odseka za poslovne studije u Blacu juče je održana svečana dodela diploma svršenim studentima osnovnih i master studija. Ovaj svečani čin obeležio je završetak jednog važnog životnog poglavlja za novu generaciju stručnjaka iz oblasti ekonomije, menadžmenta i poslovnih studija.

Šezdeset studenata je dobilo diplome koje su kruna njihovog rada, ali i karta za svet profesionalnih izazova u kojem će stečena znanja primeniti u praksi.

Diplomci ističu da će iz Blaca poneti lepe uspomene, vredna prijateljstva i čvrstu osnovu za dalji karijerni razvoj.

Svečana ceremonija završena je tradicionalnim zajedničkim fotografisanjem i koktelom, koji je organizovan u čast nove generacije diplomiranih stručnjaka.