POKRENUTE POJAČANE TERENSKE KONTROLE ZBOG RIZIKA OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije naglašava da period toplog i suvog vremena drastično povećava rizik od brzog širenja požara. Zbog toga su pokrenute pojačane terenske kontrole.

Sektor za vanredne situacije MUP-a podseća da je paljenje trave, niskog rastinja, strnjike i smeća na otvorenom prostoru strogo zabranjeno zakonom. Pored toga, zabranjeno je loženje vatre u šumama i na udaljenosti manjoj od 200 metara od šumskih rubova.

Jedan trenutak nepažnje i suvo vreme mogu izazvati katastrofalne požare. Kazne za neodgovorne pojedince iznose od 10.000 do 50.000 dinara, dok su za pravna lica kazne do 1.000.000 dinara.

Кoliko nepažnja može skupo da košta pokazuju i podaci iz prethodne letnje sezone požara na otvorenom prostoru.

U periodu od 1. juna do 1. oktobra 2025. godine evidentirano je 13.387 požara, a samo 7. jula zabeleženo je čak 607 požara u jednom danu. U ovim požarima život je izgubilo šest osoba, 63 su povređene, dok je 10 ljudi spaseno. Jedan trenutak nepažnje može izazvati posledice koje traju čitav život.

Bezbednost je odgovornost svih nas poručuju iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.