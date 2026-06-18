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Društvo Vesti

MUZEJ VINARASTVA I VINOGRADARSTVA U ALEKSANDROVCU, JEDINSTVEN U OVOM DELU EVROPE

ByGoran Nikolić

jun 18, 2026

Međunarodni Sajam vina održaće se 20. juna u Aleksandrovcu i okupiće više od 30 izlagača iz zemlje i inostranstva.

Pored različitih sadržaja u okviru manifestacije, gosti Sajma mogu posetiti Muzej Vinarastva i vinogradarstva, jedinstven u ovom delu Evrope.

Muzej vinarstva i vinogradarstva čuvar je viševekovne tradicije proizvodnje vina i grožđa u Župi. Pored uloge u očuvanju kulturne baštine, ima ulogu o razvoju i promociji vinskog turizma.

Pored stalne postavke, koja kroz autentične eksponate približava razvoj vinarstva, kao ključne poljoprivredne grane župskog kraja, posetioci imaju priliku da se upoznaju sa dokumentima koja svedoče da je vinarstvo i vinogradarstvo u Župi bilo zastupeljeno još u srednjem veku.

By Goran Nikolić

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