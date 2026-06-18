ODRŽANA INKLUZIVNA RADIONICA POD NAZIVOM „STARO UMEĆE U NOVIM RUKAMA – ETNO RADIONICE KRUŠEVCA“

U prostorijama Osnovne organizacije gluvih i nagluvih Kruševac održana je prva u nizu inkluzivnih radionica pod nazivom „Staro umeće u novim rukama – etno radionice Kruševca“. Radionicu je organizovalo je Udruženje građana „Etno Rasina“.

Udruženje građana „Etno Rasina“ nastavlja sa organizacijom radionica za decu i mlade, sa ciljem očuvanja i promocije tradicionalnih vrednosti, kulturnog nasleđa i razvoja neformalnog obrazovanja u našem gradu. Radionica je deo projekta „Staro umeće u novim rukama – etno radionice Кruševca“, a za koji je Grad Кruševac, u okviru Javnog konkursa za 2026. godinu, pomogao obezbeđivanjem finansijskih sredstva za nabavku materijala.

Radionice realizuje Udruženje građana „Etno Rasina“, u saradnji sa Osnovnom organizacijom gluvih i nagluvih Кruševac. Ova radionice su inkluzivnog tipa i prva u nizu je radionica oslikavanja predmeta od stakla. Gosti na ovoj radionici bili su učenici Politehničke škole koji su zajedno sa članovima Udruženja gluvih i nagluvih imali priliku da kroz praktičan i kreativan rad unaprede svoja znanja i veštine iz oblasti vizuelnih umetnosti, dizajna i primenjene umetnosti.

Dobrodošlicu prisutnima poželela je Srđana Begović, članica Upravnog odbora organizacije gluvih, koja je tom prilikom istakla izuzetan značaj ovog projekta. Kroz praktičan rad, učesnici su razvijali veštine iz oblasti vizuelnih i primenjenih umetnosti i dizajna. Radionica je uspešno povezala mlade različitih potreba i pokazala punu snagu inkluzivnog rada kroz umetnost.

Osnovna organizacija gluvih I nagluvih, koja je prošle godine obeležila 70 godina postojanja, na teritoriji Rasinskog okruga broji 130 aktivnih članova, starosne dobi od 10 do 90 godina.