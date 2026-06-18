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Društvo Vesti

DODELOM JUBILARNIH NAGRADA ZAPOSLENIMA I PENZIONERIMA, KORPORACIJA TRAYAL OBELEŽILA 137 GODINA RADA

ByGoran Nikolić

jun 17, 2026

Prigodnim programom, u Domu kulture Korporacije Trayal obeleženo je 137 godina rada i postojanja fabrike. Bila je ovo prilika da se uruče jubilarne nagrade, koje su dobila 104 zaposlena, kao i četrdesetdvoje koji su svoj radni vek završili u Korporaciji Trayal.

Korporacija Trayal jedno je od najstarijih preduzeća u Srbiji, a kroz istoriju dugu 137 godina preduzeće je prošlo kroz mnogobrojne izazove.

Od osnivanja kao Barutana „Obilićevo” 1889. godine, prema Ukazu kralja Milana, sa crnim barutom kao prvim i tada ključnim proizvodom, preko posleratnog perioda kada je fabrika radila pod imenom „Miloje Zakić” i širila spektar proizvodnje, pa sve do današnje korporacije sa velikim proizvodnim kapacitetima u oblasti eksploziva, pirotehnike, zaštitnih sredstava i gume.

Rušena u ratovima čak tri puta, potom pogođena neuspelom privatizacijom, Trayal Korporacija se u poslednjih deset godina izdigla iz gotovo potpune propasti, danas važi za stabilnu i uspešnu firmu, koja i dalje raste, širi obim proizvodnje i izlazi na nova tržišta.

By Goran Nikolić

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