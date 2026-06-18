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KONFERENCIJA ZA NOVINARE UOČI POČETKA PRIPREMA ZA NOVU SEZONU U PRVOJ LIGI SRBIJE, PRISUSTVOVAO I MIROSLAV MIŠKOVIĆ

ByGoran Nikolić

jun 17, 2026

U FK Napredak, održana prva konferencija za novinare uoči početka priprema za novu sezonu u Prvoj ligi Srbije.

Nakon ispadanja iz najvišeg ranga takmičenja, rukovodstvo FK Napredak, na čelu sa predsednikom Milošem Nenezićem preuzelo je odgovornost i pokrenulo temeljnu rekonstrukciju igračkog kadra i sportskog sektora kako bi klub bio maksimalno spreman za predstojeće izazov. Novu sezonu Napredak počinje sa velikim entuzijazmom a pripreme počinju 22. juna.

Konferenciji su prisustvovali i predsednik kluba Miloš Nenezić i predsednik Delta holdinga Miroslav Mišković.

By Goran Nikolić

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