MEĐUNARODNI OTVORENI TURNIR U UBRZANOM ŠAHU “TROFEJ KRUŠEVCA 2026“ ODRŽAN U HOTELU „ZAKS“

Šahovski savez Srbije, pod pokroviteljstvom grada Kruševca, organizovao je Međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu “Trofej Kruševca 2026“, na kome je učešće uzelo preko 200 šahista .Turnir je održan u restoranu “Zaks” u Velikom Šiljegovcu, koji je zvanično otvorila, povlačenjem prvog poteza, pomoćnica gradonačelnika Nevena Plavšić.

Prisutnima su se obratili i Goran Lapčević predsednik ŠK „Kruševac” i Miroslav Marković član UO ŠSS i glavni sudija.

Na šahovskom turniru učešće je uzelo 215 šahista iz 9 nacionalnih federacija, a među njima i 10 nosilaca najviše, velemajstorske titule. Svi oni borili su se za nagradni fond od 230.000 dinara, koji je obezbedio pokrovitelj turnira – Grad Kruševac.

Pobedu na “Trofeju Kruševca 2026” odneo je velemajstor Miša Pap. Drugo mesto pripalo je Fide Majstoru Besedes Danilu, dok je treće mesto osvojio velemajstor Milan Zajić.

Pehar i medalje najboljima je uručio Miroslav Marković, član UO ŠS Srbije.