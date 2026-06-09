ODRŽANA ZAVRŠNA PRIREDBA PREDŠKOLACA U KRUŠEVCU – „TI MOŽEŠ SVE“

Završna priredba predškolaca, jedna je od najposećenijih i najlepših manifestacija tokom programa „Vidovdan 2026.“ održana je prošle subote.

Moto završne priredbe Predškolske ustanove „Nata Veljković“ je „Od bajke do čitanke“, a ovogodišnji slogan glasio je „Ti možeš sve“.

Čitanjem Povelje „U ime živih“, od strane gradonačelnika Ivana Manojlovića zvanično su otpočele svečanosti kojima Grad Kruševac proslavlja svoj dan. „Želeo bih svim mališanima puno sreće u predstojećem školskom delu života. Ovo je jedan od najlepših dana u Kruševcu, jer ova deca, najlepše cveće našeg grada, danas krase ovu dolinu. Svim Kruševljanima želim srećne Vidovdanske praznike i neka ove svečanosti budu ispunjene srećom i lepotom poručio je gradonačelnik .“

Direktorka Predškolske ustanove „Nata Veljković“ Vesna Živković obratila se prisutnima rečima: „Danas smo ovde na ovom svetom mestu i uprkos stradanjima u prošlosti ponosno stojimo i sa decom slavimo život.“

Na priredbi je učestvovalo oko 780 predškolaca sa gradskog i seoskog područja zajedno sa vaspitačima i stručnim saradnicima. Program je obuhvatio 9 plesnih tačaka i dramske delove u kojima su deca na krativan način uz muziku i odgovarajući kostim dočarali radost i igru.