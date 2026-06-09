TOKOM VIKENDA ODRŽANA JUBILARNA 10. MANIFESTACIJA „VITEŠKI MEGDAN U LAZAREVOM GRADU“

Ova jednistvena manifestacija ima za cilj da posetiocima približi srednjovekovnu epohu, duh tog vremena i život na dvoru kneza Lazara.

Lazarevim gradom su proteklog vikenda u autentičnim kostimima defilovali vitezovi na konjima, šetale princeze i dvorske dame, organizovani su streličarski turniri, kao i viteške i konjičke borbe, a takođe su organizovane i igre za decu, vatreni šou i borbe sa vatrenim oružjem. Poseban značaj manifestacije je to što najmlađi imaju priliku da na ovaj način upoznaju deo srpske srednjovekovne istorije i tradicije, a zahvaljujući viteškim i drugim udruženjima koja se trude da im na to pravi način prenesu.

Prvog dana manifestacije, nakon mnogobrojnih programa za posetioce svih generacija, upriličen je koncert grupe „Zana“, čemu je prethodilo obraćanje direktora Turističke organizacije grada, koja je organizator manifestcije i Gradonačelnika, u ime pokrovitelja odnosno grada.

Tradicionalno, drugog dana, u nedelju, organizovano je Srednjovekovno venčanje u crkvi Lazarici.

Mladenci, Trajković Saša i Milica bili su obučeni u srednjovekovne odežde, a do oltara su ih pratili vitezovi, štitonoše i dvorske dame. Tu su bili i streličari, koji su se okušali u gađanju jabuke strelom, a postavljena je i svečana srednjovekovna trpeza sa hranom koja je služena na dvoru kneza Lazara.

Inače, mladenci su građanski brak sklopili pre sedam godina.