Delegacije ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije i nacionalnog instituta za razvoj Južne Koreje boravile su u Kruševcu. U Gradskoj upravi održan je sastanak sa rukovodstvom grada. Ova poseta predstavlja nastavak međunarodne saradnje, ali i dogovor za buduće projekte.

Delegacija iz Južne Koreje, zemlje koja drži lidersku poziciju u oblasti digitalizacije, veštačke inteligencije i pametnih gradova, podelili su svoja iskustva o razvoju inovacionih tehnologija. Projekti Južno Korejskog instituta u Srbiji fokusirani su na digitalnu transformaciju, uvođenje veštačke inteligencije u javni sektor i razvoj e-mobilnost.

Kruševac je odabran za ovu posetu jer poseduje predispozicije da kroz partnerstva sa globalnim liderima poput Južne Koreje ubrza svoj ekonomski i tehnološki razvoj.

Tokom razgovora, rukovodstvo grada predstavilo je privredne, infrastrukturne i druge potencijale Kruševca, ali i budući Regionalni industrijsko-tehnološki park, koji će Kruševac pozicionirati kao jedan od ključnih inovacioni centara u regionu.