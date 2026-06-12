U KRUŠEVCU ODRŽAN PETI MEMORIJALNI ATLETSKI MITING „VERA NIKOLIĆ“

Peti memorijalni atletski miting „Vera Nikolić“ održan je na Atletskom stadionu „Radomir Mićić – Miče“, na kome je učestvovalo oko 60 takmičara iz Srbije, Rumunije, Bugarske i Severne Makedonije.

Memorijalni atletski miting „Vera Nikolić“ održava se u znak sećanja na jednu od najvećih atletičarki koje je Srbija imala, a organizuju ga, zajedničkim snagama, Kruševac i Ćuprija, gradovi koji su vezani za život i sportsku karijeru Vere Nikolić.

Direktor takmičenja i trener Atletskog kluba „Kruševac“ Goran Begović istakao je da su Kruševac i Ćuprija prepoznali značaj ovog mitinga i da su prošlogodišnjim potpisivanjem sporazuma o zajedničkoj organizaciji dodatno učvrstili saradnju.

Govoreći o kvalitetu ovogodišnjeg takmičenja, Begović je istakao da je odziv bio veoma dobar i da je kvalitet učesnika prevagnuo u odnosu na brojnost.

Učesnici su se takmičili u trkama na 100, 400 i 800 metara u muškoj i ženskoj konkurenciji, zatim u trci na 1.500 metara za žene i 3.000 metara za muškarce, kao i skok uvis za obe konkurencije.

Kruševljani su imali priliku da vide i nastup reprezentativke Srbije i sugrađanke, Natalije Vojinović u disciplini skok uvis.

Takmičenje je svečano otvorila pomoćnica gradonačelnika za sport i omladinu Nevena Plavšić, koja je istakla da ime Vere Nikolić predstavlja simbol sportskog uspeha, upornosti i posvećenosti.

Kruševac i Ćuprija prošle godine su ozvaničili saradnju sporazumom o prijateljstvu i zajedničkom delovanju prilikom organizacije memorijalnog mitinga.