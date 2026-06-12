PREDSTAVNICI ODELJENJA ZA LINGVISTIČKU SARADNJU FRANCUSKOG INSTITUTA POSETILI OŠ „JOVAN POPOVIĆ“

Predstavnici odeljenja za lingvističku saradnju Francuskog instituta, posetili su Osnovnu školu „Jovan Popović“, u kojoj se poslednjih 25 godina uči Francuski jezik.

Poseta predstavnika insttuta odnosno ambasade Francuske, upriličena je u okviru redovnih obilazaka škola u Srbiji u kojima se uči Francuski jezik. U OŠ „Jovan Popović“ učenici francuski, kao drugi strani jezik, imaju od 5. razreda. Kako bi se bliže upouznali sa jezikom i francuskom kulturom, predstavnici Instituta, u saradnji sa nastavnicima, realizovali su tematske radionice u odeljenjima 4. razreda.

Ambasada Francuske, odnosno Francuski institut – odeljenje za lingvističku saradnju, ima ugovore sa državnim školskim ustanovama u Srbiji, koji im omogućavaju da svojim učenicima ponude polaganje francuskog jezika, shodno njihovom nivou znanja – DELF u školskim ustanovama.

Ovaj ispit daje mogućnost učenicima državnih škola za dobijanje zvanične potvrde nivoa znanja francuskog jezika od A1 do B2, priznate u celoj Evropi.