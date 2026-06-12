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Društvo Vesti

PREDSTAVNICI ODELJENJA ZA LINGVISTIČKU SARADNJU FRANCUSKOG INSTITUTA POSETILI OŠ „JOVAN POPOVIĆ“

ByGoran Nikolić

jun 11, 2026

Predstavnici odeljenja za lingvističku saradnju Francuskog instituta, posetili su Osnovnu školu „Jovan Popović“, u kojoj se poslednjih 25 godina uči Francuski jezik.

Poseta predstavnika insttuta odnosno ambasade Francuske, upriličena je u okviru redovnih obilazaka škola u Srbiji u kojima se uči Francuski jezik. U OŠ „Jovan Popović“ učenici francuski, kao drugi strani jezik, imaju od 5. razreda. Kako bi se bliže upouznali sa jezikom i francuskom kulturom, predstavnici Instituta, u saradnji sa nastavnicima, realizovali su tematske radionice u odeljenjima 4. razreda.

Ambasada Francuske, odnosno Francuski institut – odeljenje za lingvističku saradnju, ima ugovore sa državnim školskim ustanovama u Srbiji, koji im omogućavaju da svojim učenicima ponude polaganje francuskog jezika, shodno njihovom nivou znanja – DELF u školskim ustanovama.

Ovaj ispit daje mogućnost učenicima državnih škola za dobijanje zvanične potvrde nivoa znanja francuskog jezika od A1 do B2, priznate u celoj Evropi.

By Goran Nikolić

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