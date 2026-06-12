Ovogodišnji dobitnik nagrade „Belovodska rozeta“ je Negovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i mitropolit kruševački David – odlučeno je na savetu ove manifestacije.

Danas je održana sednica Saveta „Belovodske rozete“, na kojoj je odlučen i dobitnik ove prestižne nagrade. Belovodska rozeta dodeljuje se uglednim stvaraocima iz oblasti kulture i umetnosti za izuzetan doprinos na nacionalnom nivou. Sastankom je predsedavala zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Grad Kruševac je pokrovitelj manifestacije, a organizator kruševački Kulturni centar i mesna zajednica Bela Voda. Savet je doneo odluku da ova prestižna nagrada bude uručena Njegovom Visokopreosveštenstvu Arhiepiskopu i Mitropolitu kruševačkom Davidu.

Arhiepiskop i Mitropolit kruševački G. dr David poseduje izuzetno bogatu biografiju, koja obuhvata decenije posvećenog rada, duboka teološka istraživanja, profesorsko delovanje na Bogoslovskom fakultetu i značajan umetnički doprinos kroz prevodilaštvo i književnost.

„Belovodska rozeta“ je manifestacija sa najdužom tradicijom na području grada Kruševca, nastala 1976. godine kao izraz tradicije kamenorezačkog zanata. Od 1989. godine na letnjoj pozornici u Beloj Vodi uručuje se kamena rozeta za doprinos u razvoju srpske kulture i umetnosti uz raznovrstan kulturno -umetnički program. Slavu Bele Vode pronosi veliki broj neimara koji su čuveni Belovodski kamen peščar klesali i ugradili u manastire, crkve i druge reprezentativne objekte.

Ove godine „Belovodska rozeta“ se održava od 13. do 19. jula u Beloj Vodi, a nagrada „Belovodska rozeta“ Njegovom Visokopreosveštenstvu Arhiepiskopu i Mitropolitu kruševačkom Davidu biće dodeljena 18. jula.