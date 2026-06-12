NSZ – FILIJALA КRUŠEVAC ORGANIZOVALA DODELU ODLUKA O SUBVENCIJAMA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZA 113 LICA

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Kruševac realizovala dodelu odluka o dodeli subvencija za samozapošljavanje za 113 nezaposlenih lica koja otpočinju sopstveni biznis. Sredstva su odobrena na osnovu javnog poziva koji je Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala 23. marta 2026. godine.

Ovaj program pruža direktan podsticaj razvoju lokalnog preduzetništva, omogućavajući budućim preduzetnicima da lakše prebrode prve korake u poslovanju.

Novi preduzetnici u Kruševcu i okolini pokrenuće biznise u različitim sektorima.

Ova mera značajno doprinosi smanjenju stope nezaposlenosti i podsticanju ekonomskog razvoja Rasinskog okruga.