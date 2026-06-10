DELEGACIJA MINISTARSTVA ODBRANE AZERBEJDŽANA U ZVANIČNOJ POSETI SRBIJI I KRUŠEVCU

Delegacija ministarstva odbrane Azerbejdžana u zvaničnoj je poseti Srbiji, a danas je u pratnji ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića boravila i u Kruševcu.

Delegacija Ministarstva odbrane Republike Azerbejdžan, predvođena ministrom general-pukovnikom Zakirom Hasanovom, boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, u okviru koje je u pratnji ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića obišla i grad Kruševac.

Poseta visoke azerbejdžanske delegacije predstavlja nastavak intenzivnog dijaloga i produbljivanja strateškog partnerstva dveju zemalja. Na Slobodištu u Kruševcu položili su vence.

Ranije danas, ministar odbrane Bratislav Gašić sastao u Beogradu, sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan general-pukovnikom Zakirom Hasanovom, sa kojim je razgovarao o unapređenju saradnje u oblasti odbrane.

Ministar Gašić izrazio je zadovoljstvo povodom susreta i uverenje da će današnji razgovori dodatno doprineti razvoju saradnje u oblasti odbrane, kao i sveukupnim odnosima dveju zemalja. On je istakao da odlični i prijateljski odnosi na najvišem državnom nivou daju dodatni impuls daljem razvoju saradnje.