OTVORENA JE IZLOŽBA RADOVA SA 34. MEĐUNARODNOG SALONA URBANIZMA I ODRŽANA SKUPŠTINA DRUŠTVA ARHITEKATA KRUŠEVCA

U Kruševačkom pozorištu otvorena je izložba radova sa 34. Međunarodnog salona urbanizma, nakon čega je održana Vidovdanska Skupština društva arhitekata Kruševac.

Udruženje urbanista Srbije svake godine organizuje Međunarodni salon urbanizma i prostornog planiranja.

Postavka, koja je danas otvorena u Kruševačkom pozorištu, predstavlja presek najkvalitetnijih, najinovativnijih i najodgovornijih rešenja, koja su inicijalno prikazana na centralnoj manifestaciji u Zrenjaninu, 34. po redu, koja okuplja vodeće stručnjake, predstavnike akademske zajednice, lokalnih samouprava i institucija. Svi oni udruženo oblikuju viziju gradova budućnosti kroz prizmu održivog razvoja.

Izložba radova sa Međunaronog salona urbanizma i prostornog planiranja u Kruševačkom pozorištu gostovaće narednih 15 dana, te domaćini pozivaju sve zainteresovane da je posete.

Nakon otvaranja izložbe, održana je Vidovdanska Skupština društva arhitekata Kruševca. Naime, reč je o obnavljanju rada društva koje je osnovano 1994. godine, ali je već duže vreme neaktivno. Na inicijativu mladih ljudi iz struke, danas je održana Skupština na kojoj je usvojen novi statut i izabrano rukovodstvo, istakao je arhitekta Zvonko Marković, koji je pre više od 30 godina sa tadašnjim kolegama osnovao društvo.