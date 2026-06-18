AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA APELUJE NA UČESNIKE U SAOBRAĆAJU PRED LETNJU SEZONU

Obzirom da je počela sezona godišnjih odmora Agencija za bezbednost saobraćaja upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno.

Početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donosi više putovanja, veće gužve na putevima, ali i veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta, vozača motorizovnih dvotočkaša. Upravo zato Agencija za bezbednost saobraćaja upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno.

Pre nego što krenete na put pripremite i sebe i vozilo Putovanje na odmor ne počinje u trenutku kada se pokrene motor, već mnogo ranije. Pre polaska potrebno je proveriti tehničku ispravnost vozila, kočnica, klime, svetlosne signalizacije, nivo svih tečnosti i stanje pneumatika. Visoke temperature i duga putovanja dodatno opterećuju i vozilo i vozača, pa je važno da na put krenete odmorni, dobro hidrirani i bez žurbe. Na dužim relacijama neophodno je praviti redovne pauze, a ukoliko osetite prvi umor, gubitak koncentracije ili pospanost, zaustavite se i odmorite. Prioritet svakog putovanja upravo jeste bezbedan dolazak na odredište.

Letnji raspust znači i više dece na ulicama Tokom letnjih meseci deca više vremena provode napolju – igraju se u blizini kolovoza, voze bicikle, trotinete i rolere, prelaze ulice van pešačkih prelaza ili se neočekivano pojavljuju između parkiranih vozila. Zbog toga vozači moraju biti posebno oprezni u naseljima, u blizini parkova, igrališta i stambenih zona.Prilagodite brzinu i budite posebno fokusirani na saobraćaj i okruženje. Dete može napraviti grešku, odrastao vozač ne sme. Tokom letnje sezone povećava se broj vozila posebno na auto-putevima i tranzitnimpravcima, zbog čega je važno držati bezbedno odstojanje, poštovati ograničenja brzine i izbegavati rizična preticanja. Umor, nepažnja, korišćenje mobilnog telefona i želja da se stigne što pre i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda.

Bezbednost nije stvar sreće, već odgovornosti i dobrih odluka. Zato neka ovog leta svaki put počne pripremom, nastavi se strpljenjem i završi bezbednim povratkom

kući. Agencija za bezbednost saobraćaja želi svim građanima bezbedne letnje mesece, uz poruku da je najlepše putovanje ono sa kojeg se svi bezbedno vrate kući.