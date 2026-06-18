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Društvo Vesti

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA APELUJE NA UČESNIKE U SAOBRAĆAJU PRED LETNJU SEZONU

ByGoran Nikolić

jun 17, 2026

Obzirom da je počela sezona godišnjih odmora Agencija za bezbednost saobraćaja upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno.

 

Početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donosi više putovanja, veće gužve na putevima, ali i veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta, vozača motorizovnih dvotočkaša. Upravo zato Agencija za bezbednost saobraćaja upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno.

Pre nego što krenete na put pripremite i sebe i vozilo Putovanje na odmor ne počinje u trenutku kada se pokrene motor, već mnogo ranije. Pre polaska potrebno je proveriti tehničku ispravnost vozila, kočnica, klime, svetlosne signalizacije, nivo svih tečnosti i stanje pneumatika. Visoke temperature i duga putovanja dodatno opterećuju i vozilo i vozača, pa je važno da na put krenete odmorni, dobro hidrirani i bez žurbe. Na dužim relacijama neophodno je praviti redovne pauze, a ukoliko osetite prvi umor, gubitak koncentracije ili pospanost, zaustavite se i odmorite. Prioritet svakog putovanja upravo jeste bezbedan dolazak na odredište.

Letnji raspust znači i više dece na ulicama Tokom letnjih meseci deca više vremena provode napolju – igraju se u blizini kolovoza, voze bicikle, trotinete i rolere, prelaze ulice van pešačkih prelaza ili se neočekivano pojavljuju između parkiranih vozila. Zbog toga vozači moraju biti posebno oprezni u naseljima, u blizini parkova, igrališta i stambenih zona.Prilagodite brzinu i budite posebno fokusirani na saobraćaj i okruženje. Dete može napraviti grešku, odrastao vozač ne sme.  Tokom letnje sezone povećava se broj vozila posebno na auto-putevima i tranzitnimpravcima, zbog čega je važno držati bezbedno odstojanje, poštovati ograničenja brzine i izbegavati rizična preticanja. Umor, nepažnja, korišćenje mobilnog telefona i želja da se stigne što pre i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda.

Bezbednost nije stvar sreće, već odgovornosti i dobrih odluka. Zato neka ovog leta svaki put počne pripremom, nastavi se strpljenjem i završi bezbednim povratkom

kući. Agencija za bezbednost saobraćaja želi svim građanima bezbedne letnje mesece, uz poruku da je najlepše putovanje ono sa kojeg se svi bezbedno vrate kući.

By Goran Nikolić

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