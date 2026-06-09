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TRADICIONALNI VIDOVDANSKI SAJAM SPORTA REALIZOVAN U KRUŠEVCU

ByGoran Nikolić

jun 8, 2026

Tradicionalni Vidovdanski sajam sporta održan je u Kruševcu, okupljanjem sportista u centru grada i defileom do Bagdale, gde je manifestacija otvorena.

Na ovogodišnjem sajmu predstavljeno je 37 sportskih organizacija iz oko 20 sportskih disciplina, koje su na 34 štanda posetiocima predstavile svoje programe, rezultate i mogućnosti za uključivanje dece i mladih u sportske aktivnosti.

Vidovdanski sajam sporta zvanično je otvorila pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić, naglasivši da će Grad uvek promovisati sportske organizacije i klubove Kruševca.

Nakon svečanog defilea ulicama grada, učesnici su se okupili na Bagdali, gde su klubovi kroz kratke prezentacije i demonstracije prikazali osnove svojih sportova.

Više od 40 sportskih udruženja imali su priliku da predstave 20 sportova, disciplina, kao i svoja dostignuća i rezultate rada okupljenim građanima Kruševca, koji su na taj način mogli da nauče više o košarci, fudbalu, vodenim sportovima, stonom tenisu, borilačkim sportovima, gimnastici, mačevanju i drugim.

By Goran Nikolić

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