SVEČANOM AKADEMIJOM VASPITNO-POPRAVNI DOM U KRUŠEVCU JE OBELEŽIO 79 GODINA RADA I POSTOJANJA.

Vaspitno-popravni dom u Kruševcu obeležio je 79 godina rada i postojanja svečanom akademijom, nastavljajući tradiciju ustanove koja od 1947. godine pruža novu životnu šansu mladima.

Proslava 79 godina postojanja obeležena je u krugu ustanove, u prisustvu velikog broja zvanica, zaposlenih i saradnika. Ovo je ujedno bila i prilika da se podseti na decenije rada i pružanja podrške mladima, koji su na pragu ulaska u svet odraslih napravili grešku, a zadatak VP doma je da im pomogne, da ih ta greška ne obeleži za ceo život.

Od osnivanja do danas, kroz ovu ustanovu poluotvorenog tipa prošlo je više od 10.000 štićenika iz cele Srbije. Glavni zadatak Doma je resocijalizacija, obrazovanje i uspešan povratak maloletnika na pravi životni put.

U saradnji sa resornim ministarstvima, Dom je opremljen modernim informatičkim kabinetima i digitalnim učionicama, čime se prati korak sa savremenim obrazovnim standardima.

Pored svakodnevnih obaveza, u krugu ustanove podignuta je i crkva Svetih apostola Filimona i Onisima, gde se redovno obeležavaju verski praznici. Saradnja između Vaspitno-popravnog doma i Grada Kruševca ključna je za uspešnu resocijalizaciju štićenika i njihovo uključivanje u društvenu zajednicu. Ona se ogleda kroz zajedničke manifestacije, podršku obrazovnim i kulturnim programima.

Lične ispovesti i emotivna svedočanstva dugogodišnjih radnika Vaspitno-popravnog doma, koje su čitali štićenici ove ustanove, sadržala su višedecenijska iskustva u radu sa štićenicima. Njihove priče otkrile su drugu stranu medalje života iza kapija – odgovornost, profesionalne izazove, ali i duboku ljudsku povezanost sa mladima kojima su često menjali životne sudbine.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, lokalne samouprave, kruševačke eparhije, kao i brojni gosti iz privrednog i kulturnog života grada.