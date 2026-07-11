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Društvo Vesti

„POSLOVNI CENTAR“ UVEO NOVI VID HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

ByGoran Nikolić

jul 10, 2026

U Kruševcu je juče počelo uvođenje novog vida horizontalne saobraćajne signalizacije – ispisivanjem oznaka za ograničenje brzine direktno na kolovoz, što predstavlja značajan iskorak u unapređenju bezbednosti saobraćaja i prvi put se primenjuje na teritoriji grada.

Radove je obišao direktor JP „Poslovni centar“ Kruševac Miloš Milošević, koji je istakao da je cilj postavljanja ovakve signalizacije dodatno skretanje pažnje vozačima na propisano ograničenje brzine, kako bi se povećala bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
Prva lokacija na kojoj su započeti radovi je naseljeno mesto Lipovac, a u narednom periodu planirano je da ova vrsta horizontalne signalizacije bude postavljena i na više deonica u samom gradu, na mestima gde je neophodno dodatno uticati na smirivanje saobraćaja i povećanje bezbednosti.

Ova aktivnost predstavlja još jedan korak ka modernizaciji saobraćajne infrastrukture i uvođenju savremenih rešenja koja doprinose bezbednijem i uređenijem saobraćaju, zaključili su u JP „Poslovni centar“, Kruševac.

Izvor: Instagram poslovnicentar.ks

By Goran Nikolić

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