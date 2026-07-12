Jefimija TV, Kruševac

Hronika Vesti

U NESREĆI NA PUTU IZMEĐU TRSTENIKA I KRUŠEVCA NOĆAS POGINULA JEDNA OSOBA

ByGoran Nikolić

jul 11, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Trsteniku, uhapsili su M. P. (1997) iz Trstenika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sumnja se da je on, sinoć oko 23,50 časova, na putu između Trstenika i Kruševca, upravljajući „folksvagenom“, prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom „siroen“, kojim je upravljala četrdestrogodišnja žena, koja je podlegla povredama na mestu nezgode.

Putnici u „sitroenu“, devetnaestogodišnja devojka zadobila je teške, dok je sedamnaestogodišnji mladić, zadobio lake telesne povrede.

Takođe, lake telesne povrede zadobio je i osumnjičeni.

Povređenima je ukazana medicinska pomoć u kruševačkoj Opštoj bolnici.

M. P., je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.

By Goran Nikolić

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