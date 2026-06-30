Na Trgu glumaca svečano je otkrivena bista Borisavu Bori Mihailoviću prvom upravniku profesionalnog pozorišta u Kruševcu.

Borisav Bora Mihajlović rođen je u učiteljskoj porodici u Gornjem Stupnju 1899. Godine. U Kruševcu je završio osnovnu školu i gimnaziju, a u Beogradu Filozofski fakultet, odsek nemačkog jezika i književnosti. Uporedo je bio i student Glumačke škole. Diplomu mu je potpisao Branislav Nušić, kao član ispitne komisije i načelnik Umetničkog odeljenja pri ministarstvu prosvete. Nakon Drugog svetskog rata, od 1946. upravnik je profesionalnog pozorišta u Kruševcu, u kojem je radio i kao reditelj i prvak drame. Bora Mihajlović sa pravom slovi za rodonačelnika kruševačkog teatra i pedagog koji je odgajio prvu posleratnu generaciju čuvenih „čarapanskih“ glumaca – Rade, Čkalje, Đuze, Taška, Puzića.. Preminuo je u Beogradu 1992. godine.

Otkrivanje biste izraz je zahvalnosti čoveku čije je ime trajno utkano u temelje kruševačkog teatra.

Bistu, čiji je autor beogradski vajar Zoran Ivanović, svečano su otkrili gradonačelnik Kruševca i članovi porodice Borisava Bore Mihailovića.

Otkivanjem biste Bori Mihailoviću, Kruševac je odao počast čoveku čiji je doprinos trajno obeležio razvoj Kruševačkog pozorišta i kulturnog života grada.