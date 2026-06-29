KRUŠEVAC OBELEŽAVA DAN GRADA – VIDOVDAN

Grad Kruševac obeležava Vidovdan – Dan grada nizom tradicionalnih duhovnih, državnih i kulturnih manifestacija. Ovaj dan ujedno predstavlja značajan datum sećanja na Kosovski boj i stradale srpske junake. Obeležavanje Dana grada počelo je u ranim jutarnjim časovima i okupilo najviše državne zvaničnike, delegacije pobratimskih gradova i brojne građane. Prvi put ove godine, rano ujutru odjeknuli su počasni plotuni sa Bagdale. Garda Vojske Srbije, izvršila je počasnu artiljerijsku paljbu sa deset plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa na Bagdali u Kruševcu.

Državna delegacija i predstavnici lokalne samouprave, gradovi pobratimi i brojne organizacije položili su venace na Spomenik kosovskim junacima u centru grada. Državnu delegaciju predvodio je izaslanik predsednika Srbije Miloš Vučević. Venac na Spomenik kosovskim junacima položio je i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Vence je rano jutros na spomen obeležja na Slobodištu, na krstu na Bagdali i kod fontane položila delegacija grada Kruševca koju je predvodio gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Sveta Arhijerejska Liturgija služena je u crkvi Lazarici, a potom je usledila litija, svečana povorka sa kivotom Svetog kneza Lazara, od crkve Lazarice do Spomenika kosovskim junacima.

Obeležavanje Vidovdana u Kruševcu nastavljeno je otkrivanjem biste Bori Mihajloviću na trgu Glumaca, potom tradicionalnim uručenjima najvišeg gradskog priznanja – Vidovdanske nagrade, plaketa i pohvala zaslužnim pojedincima i organizacijama na svečanoj sednici Skupštine grada. Program “Vidovdan 2026” u Kruševcu završen je koncertom Kulturno-umetničkog društva „14. oktobar“.